حرمها طليقها من رؤية أطفالها.. فألقت نفسها من فوق جسر

اختارت ربة منزل كتابه الفصل الأخير من حياتها بطريقة مأساوية، بعد أن ألقت نفسها من أعلى جسر أرض اللواء بمحافظة الجيزة في مصر، على إثر تدهور حالتها النفسية، بسبب رفض طليقها السماح لها برؤية أطفالها.

وقال مصدر أمني في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، إن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد بسقوط ربة منزل من أعلى جسر أرض اللواء، مما نتج عنه إصابتها بعدة كسور ونزيف داخلي، فارقت على إثره الحياة.

وتابع المصدر الأمني، أن التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الحادث، أظهرت أن الجثة تعود لربة منزل في العقد الثاني من عمرها، مطلقة ولديها طفلان، وتقطن بمنطقة أرض اللواء.

وأشارت التحريات إلى أن السيدة أقدمت على الانتحار نتيجة تدهور حالتها النفسية وإصابتها بحالة اكتئاب حاد، بسبب الخلافات المتكررة مع زوجها، والتي انتهت بالانفصال.

وأضاف المصدر الأمني أنه بعد الانفصال، قرر زوجها الانتقام منها، ومنعها من رؤية طفليها، مما دفعها إلى التخطيط لإنهاء حياتها بإلقاء نفسها من أعلى الجسر في منطقة سكنها، لتلقى حتفها في الحال.

واختتم المصدر تصريحه بالقول إنه تم تحرير محضر بالواقعة، بعد نقل الجثة إلى المشرحة، وإخطار النيابة العامة بما جرى.