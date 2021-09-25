إصابة نجل الرئيس البرازيلى جايير بولسونار بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت قناة "فرانس 24" الإخبارية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية، أن "إدوارد بولسونارو" 37 عامًا يُعد ثالث عضو فى وفد البرازيل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك الذى تصبح نتيجة اختباره بفيروس كورونا إيجابية.
وقال إدوارد، فى تغريدة له على تويتر، إنه يشعر بصحة جيدة و"قد بدأت أعالج نفسي".
يُشار إلى أنه قد ثبتت إصابة وزير الصحة البرازيلي، مارسيلو كيروجا، بفيروس "كورونا" يوم الثلاثاء الماضى بعد حضوره إلى نيويورك.
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