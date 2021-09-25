المكسيك تسجل 564 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووصل العدد الإجمالى للوفيات بالفيروس فى البلاد إلى 274.703 بينما بلغت الإصابات ثلاثة ملايين و619.115 حالة فى المجمل منذ ظهور الوباء. وسبق أن أكد مسؤولون فى الوزارة أن العدد الفعلى للإصابات فى البلاد أعلى بكثير مما هو مسجل.

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