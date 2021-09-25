البرازيل تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبذلك يرتفع إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 663.593 بينما وصل مجمل حالات الإصابة المؤكدة إلى 21 مليونا و 327 ألف و 616 حالة​​​.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث فى عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل المركز الثانى عالميا بعد الولايات المتحدة فى عدد الوفيات