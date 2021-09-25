ترودو : المواطنان المحتجزان فى الصين فى طريقهما للعودة إلى كندا

جدة - نرمين السيد - تم القبض على مايكل جوريك ومايكل سبيفر فى ديسمبر 2018 ، بعد فترة وجيزة من اعتقال شرطة فانكوفر للضابط المالى فى هاواى منغ وانشو بناءً على أمر من الولايات المتحدة.
قبل وقت قصير من حديث ترودو ، عاد منغ الصين بعد التوصل لاتفاق مع السلطات الأمريكية.
وقال ترودو للصحفيين يوم الجمعة “قبل 12 دقيقة غادر مايكل جوريك ومايكل سبوفر المطار الصينى فى طريقهما إلى الوطن”.
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