ترودو : المواطنان المحتجزان فى الصين فى طريقهما للعودة إلى كندا

جدة - نرمين السيد - تم القبض على مايكل جوريك ومايكل سبيفر فى ديسمبر 2018 ، بعد فترة وجيزة من اعتقال شرطة فانكوفر للضابط المالى فى هاواى منغ وانشو بناءً على أمر من الولايات المتحدة.

قبل وقت قصير من حديث ترودو ، عاد منغ الصين بعد التوصل لاتفاق مع السلطات الأمريكية.

وقال ترودو للصحفيين يوم الجمعة “قبل 12 دقيقة غادر مايكل جوريك ومايكل سبوفر المطار الصينى فى طريقهما إلى الوطن”.