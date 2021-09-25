“حل الواجبات” 1-4 eportal.moe.gov.om دخول منصة منظرة 1443 بحساب الطالب

1-4 eportal.moe.gov.om دخول منصة منظرة الإلكترونية لطلاب المراحل التعليمية الأولى في التعليم الابتدائي بسلطنة عمان، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالسلطنة بإعادة التعليم بالمدارس في المدارس بجميع المحافظات إلا أن التعليم الإلكتروني استمر الاعتماد الأكبر عليه ومتابعة الواجبات اليومية عبر منصة الطلاب من الصف الأول وحتى الرابع الابتدائي في منصة منظرة الإلكترونية.

التعليم الإلكتروني ومتابعة الواجبات اليومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الرسمية في السلطنة انطلاق الماراثون التعليمي للطلاب هذا العام منذ أيام قليلة، حيث قامت بالإعداد الجيد للمدارس لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد بعد عامين دراسيين تم فيهما التوقف عن الذهاب إلى المدارس والاعتماد الأساسي على المنصات التعليمية، منصة منظرة للتعليم الأولي من الصف الأول وحتى الرابع الابتدائي ومنصة جوجل كلاس رووم للطلاب من الخامس وحتى الصف الثاني عشر، وبدا الطلاب بالذهاب إلى المدارس باتخاذ الإجراءات المشددة المقررة لهم من قبل وزارة التربية والتعليم وأيضا وزارة الصحة بينما أعلنت وزارة التعليم اعتمادها الأكبر في تعليم الطلاب بالسنوات الدراسية الأولى عبر المنصة المخصصة لهم من قبل.

منصة منظرة الإلكترونية

تم إطلاق المنصة في عام 2020-1441 وذلك ليقوم الطلاب في بداية المراحل التعليمية الأولى بمتابعة الشروح الأولية لكتابة اللغة العربية واللغات الأجنبية والتعود على الكتابة والشرح من خلال الفصول الافتراضية للتلاميذ، كما يكون الاعتماد في الشرح على المعلم بالاشتراك مع ولي الأمر لإيصال الرسالة التعليمية للأبناء ومتابعة الأنشطة والواجبات اليومية وتنزيل الواجبات على صفحة التلميذ عبر رابط صفحة المنصة.

بالخطوات 1-4 eportal.moe.gov.om دخول منصة منظرة الإلكترونية الرقمية

يتم متابعة الدروس ليومية للطلاب عبر رابط صفحة الطالب الذي يقوم بإنشائها بمساعدة ولي الأمر على صفحة المنصة، كما يتم تعلم كتابة الحروف العربية والانجليزية وأيضا ويتم متابعة نطق الحروف وحفظ الأناشيد والآيات القرآنية، والتعليم على اساسيات التعليم التي يتم عليه بناء السنوات التعليمية الأعلى، ويتم التسجيل الإلكتروني بالخطوات التالية: