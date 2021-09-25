الصين تسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل 38 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة نزولا من 54 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن عشر حالات من الإصابات الجديدة انتقلت محليا.

وسجلت الصين 14 إصابة جديدة بالفيروس خالية من الأعراض ارتفاعا من 11 إصابة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 95986 حتى يوم الجمعة فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.