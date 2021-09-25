رابط التسجيل في منصة كويت مسافر لتسهيل إجراءات السفر دخول Kuwaitmosafer.gov.kw

رابط التسجيل في منصة كويت مسافر، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها بصفة يومية خلال هذه الفترة، نظراً لكونه الطريقة الأمنة لتسهيل إجراءات السفر من وإلي الكويت، فقد فعلت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الكويت هذا التطبيق، لإدخال بيانات المسافرين التي تخضع للسرية التامة، ويتم من خلال المنصة إنهاء عدد من الإجراءات قبل 72 ساعة قبل السفر، والتي كانت تتم من خلال المكاتب والآن يستطيع الراغب في السفر إنهاؤها من منزله دون الاختلاط والتزاحم منعاً لانتشار عدوي فيروس كورونا، وحرصاً منا على توفير المعلومة الصحيحة والدقيقة، نوفر لكم الرابط الرسمي الصحيح للدخول على المنصة مع خطوات التسجيل.

الدخول على الموقع الإلكتروني “Kuwaitmosafer.gov.kw“.

اختيار “سجل حسابك الآن” لمن يسجل أول مره.

في حالة إذا كان لديك حساب على المنصة يتم الضغط على تسجيل دخول.

تظهر قائمة الخدمات.

تحديد الخدمة المراد الحصول عليها.

إدخال البيانات المطلوبة بكل دقة.

رابط التسجيل في منصة كويت مسافرتطبيق كويت مسافر

تم تفعيل تطبيق مسافر للتسهيل على المسافرين سواء خارج الكويت أو القادمين إليها، في تحديد موعد السفر وإنهاء الإجراءات التي يتم إتباعها لدخول البلاد أو مغادرتها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها الكويت لمنع انتشار فيروس كوفيد 19، خاصةً وأنه من المتعارف وجود تزاحم بين المسافرين خلال إنهاء إجراءات السفر بالمطارات، فكان الاتجاه نحو تفعيل نظام منصة كويت مسافر الذي تشرف عليه أحد الشركات الخدمات الأرضية المعتمدة لدي الهيئة العامة للطيران المدني بالكويت.

التسهيلات التي يقدمها التطبيق

مع انطلاق تطبيق كويت مسافر في 25 يوليو 2020 شهد عدم استقرار في تقديم الخدمة للمسافرين، وأدي ذلك لوجود عدد من الانتقادات والمناشدات لإلغاؤه، ولكن وعدت الشركة المشرفة على التطبيق بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني بالكويت، على تقليص عدد من الإجراءات التي تؤدي لتأخر المسافرين، وبالفعل مع بدايات 2021 تم تحديث التطبيق والعمل على سرعة تسجيل البيانات للتمكن من الانتهاء من إجراءات السفر بصورة سلسلة وبسيطة، حتي لا يتكدس المسافرين بالمطارات خاصةً لمن ينطبق عليهم شروط السفر.