عاجل.. استهداف مقر حاكم ولاية ننجرهار بقنبلة دون خسائر

جدة - نرمين السيد - وكان ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان ووكيل وزارة الإعلام بالحكومة الانتقالية، شدد على أن هجمات تنظيم داعش الإرهابى، تحت السيطرة، مؤكدًا جدية الحركة فى القضاء على التنظيمات الإرهابية، قائلا: "سوف نضع حدا لهجمات تنظيم داعش".
وأضاف فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن الحركة طالبت الأمم المتحدة بإيجاد أرضية مشتركة للتعاون والتبادل الدبلوماسى والاعتراف بشرعية الحكومة، مشيرا إلى أن الحركة تسعى إلى تعزيز علاقتها مع المجتمع الدولى، وإيجاد سبل للعمل معا وفق تفاهمات مشتركة، والسعى إلى بناء علاقات طيبة وبناءة مع جميع الدول، وذلك على أساس العمل والمصالح المشتركة.
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