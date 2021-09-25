رابط التسجيل على وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل 851 وظيفة selfemp.iau.edu.sa

رابط التسجيل على وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، من الموضوعات التي يتزايد عنها البحث خلال الساعات الأخيرة، مع قُرب موعد التقديم على هذه الوظائف، فقد أعلنت الجامعة عن توافر أماكن شاغرة لعدد 851 وظيفة أكاديمية وتعليمية على درجة “أستاذ، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، مدرس” وذلك ضمن تنفيذ خطة الدولة في توطين مختلف الوظائف الحكومية وشغلها بالمواطنين السعوديين، وقد حددت الجامعة الرابط الرسمي للتقديم على الوظائف المتاحة، وكذالك الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وسوف نوضح لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل التي تخص الموضوع.

الدخول على الموقع الإلكتروني “selfemp.iau.edu.sa“.

الاطلاع على الوظائف المتاحة.

اختيار الوظيفة التي تتناسب مع المؤهل الحاصل عليه المتقدم.

ملئ البيانات في النموذج المعد لذلك على الموقع الإلكتروني.

رفع المستندات المطلوبة.

مراجعة البيانات والمستندات قبل تأكيد الطلب.

رابط التسجيل على وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن

موعد التقديم على الوظائف

يبدأ التقديم على وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، من يوم الأحد الموافق 19 صفر 1443 الموافق 26 سبتمبر الجاري، ويستمر حتي يوم الأحد الموافق 4 ربيع الأول 1443 الموافق 10 أكتوبر 2021.

أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية. يكون حاصل على المؤهل المطلوب للتخصص المتاح بالوظائف المعلن عنها. المؤهل يكون صادر من أحد الجامعات السعودية ومعتمد من وزارة التعليم وإرفاقها عبر الموقع الإلكتروني. امتداد التخصص للحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه على ذات التخصص المطلوب. الحصول على تقدير جيد جداً في درجة البكالوريوس. أن يكون المتقدم سواء بدرجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه حاصل عليها بنظام الانتظام. تكون شروط لائحة تعيين السعوديين في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات واللوائح المنظمة للعمل تنطبق على المتقدم. أن يجتاز الاختبار العلمي المقرر للوظيفة المتقدم عليها. اجتياز المقابلة الشخصية.

شروط التقديم على وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصلجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

هي من أهم وأعرق الجامعات السعودية، تم تأسيسها عام 1975 ولديها 19 كليه وتضم أكثر من 45 ألف طالب وطالبة بمختلف التخصصات، وتهدف الجامعة لخلق جيل قادر على رفع مكانة المملكة العربية السعودية علمياً بمختلف العلوم، وذلك ضمن تنفيذ رؤية 2030 التي تسير على نهجها المملكة خلال الفترة الأخيرة.