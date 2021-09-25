رابط التقديم في 50 وظيفة خالية بمستشفي الملك فيصل التخصصي 1443

التقديم في وظائف مستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، حيث قد أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر 50 فرصة وظيفية للعمل لديها، فقد وضح الموقع الإلكتروني الخاص بالمستشفي أن الوظائف الشاغرة لديها سوف يكون للعمل بالمجال الصحي والفني والهندسي والإداري أيضاً، مع العلم بأن التقديم سوف يكون للجنسين من الأفراد السعوديين والسعوديات المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، وسوف يتم التعيين بهذه الوظائف من خلال بعض المعايير والشروط الخاصة بالتقديم لجميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم أماكن العمل والشروط الخاصة بالتقديم بوظائف مستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

شروط التقديم والمسميات الوظيفية المطلوبة

الموقع الإلكتروني التابع للمستشفي قد ذكر بأن التقديم سوف يكون لجميع الأفراد الحاصلين علي ال شهادات الخاصة بالكفاءة المتوسطة أو شهادات الثانوية العامة وشهادات الدبلوم ومؤهلات البكالوريوس ودرجات الماجستير والدكتوراه أيضاً، وسوف يعمل المتقدمين لهذه الوظائف بفروع المستشفى المتواجدة بمدينتي المدينة المنورة والرياض، ومن الوظائف المطلوبة ما يلي:

أخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملونة أيضاً والعمل سوف يكون بالمدينة المنورة.

مشرف خدمات تصوير بالرنين المغناطيسي والعمل بالمدينة المنورة.

كبير أخصائي تصوير الأشعة تداخلية وملون والعمل بالمدينة المنورة.

موظف خاص بضبط المعالجة والحفظ والعمل سوف يكون بمدينة الرياض.

فني معدات إطفاء.

مطلوب فني معمل والعمل بالمدينة المنورة.

مهندس أجهزة طبية.

مطلوب مشرف خاص بتشغيل المخازن الطبية.

منسق خاص بالجدولة وإدارة قاعدة البيانات.

مساعد خاص بالعناية التنفسية.

ضابط قسم طوارئ أول.

بالإضافة الي عدد كبير من الوظائف والمسميات الوظيفية المطلوبة والتي يمكن التعرف عليها من خلال الدخول علي بوابة الوظيف الخاصة بالمستشفي.

طريقة التقديم في وظائف مستشفي الملك فيصل

أوضح الموقع الإلكتروني لوظائف مستشفي الملك فيصل بأن التقديم سوف يكون إلكترونياً من خلال بوابة التوظيف التابعة لها، مع العلم بأن أخر موعد للتقديم سوف يكون في يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر من عام 2021، ويتم التقديم من خلال التسجيل علي الموقع الرسمي للتقديم وهو موقع مستشفي فيصل التخصصي، علي أن يقوم المتقدم بتسجيل طلبه علي الموقع واختيار التخصص المناسب للمؤهل الحاصل عليه، وبعد توافر الشروط الخاصة بكل وظيفة.