وفى إطار رده على خطاب عباس فى الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إردان فى تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "لقد عرض الرئيس الفلسطينى ذات مرة مقاضاة بريطانيا بسبب وعد بلفور، واليوم يريد العودة إلى خطة التقسيم التى وضعتها الأمم المتحدة".
وكان الرئيس عباس طالب إسرائيل خلال خطابه بالأمم المتحدة، "بالانسحاب من الأراضى الفلسطينية إلى حدود 1967، خلال عام واحد"، مبديًا استعداده من أجل العمل على ترسيم الحدود.
كما حذر الرئيس الفلسطينى إسرائيل من أنه فى حال عدم الانسحاب من هذه الأراضى خلال الفترة الزمنية المذكورة، مؤكدًا أنه سيتوجه إلى محكمة العدل الدولية، وقال: "لم نرفض أى اتفاق جدى للسلام مع إسرائيل".
واعتبر عباس أن سياسات المجتمع الدولى والأمم المتحدة "فشلت فى محاسبة إسرائيل"، داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى عقد مؤتمر دولى للسلام تحت رعاية الرباعية الدولية فقط.
يذكر أن مفاوضات السلام متوقفة منذ أبريل 2014، بسبب رفض تل أبيب وقف الاستيطان والتنصل من خيار حل الدولتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل ترد على خطاب الرئيس الفلسطينى: «وقتك انتهى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.