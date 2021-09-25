عاجل.. العراق يسجل زلزالا بقوة 4.3 درجة فى الموصل

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى فى العراق، أن مراصدها الزلزالية سجلت هزة أرضية فى شمال غرب مدينة الموصل، قرب ناحية ربيعة، فجر اليوم السبت.



وأوضحت الهيئة العراقية فى بيان، أن "الهزة الأرضية سجلت عند الساعة 02:43:11 من فجر اليوم حسب التوقيت المحلى، وبلغت قوتها 4.3 درجات حيث تبعد 84 كم شمال غرب مدينة الموصل قرب ناحية ربيعة".



وأشارت الهيئة إلى أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين فى المنطقة"، داعية "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى".