بايدن يؤيد منح الهند العضوية الدائمة فى مجلس الأمن الدولى

جدة - نرمين السيد - وقال شرينغلا خلال مؤتمر صحفى يوم السبت، إن "رئاستنا لمجلس الأمن الدولى وخاصة موقفنا تجاه قضية أفغانستان، حظيت بتقييم عال. وصرح الرئيس بايدن بأن الهند يجب أن يكون لها مقعد دائم فى مجلس الأمن الدولى حسب رأيه". وجاء ذلك تعليقا على لقاء رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى مع الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة يوم الجمعة. وكان ذلك أول لقاء بين مودى وبايدن منذ تولى الأخير منصب الرئاسة الأمريكية.

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