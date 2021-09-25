انفجار عبوة ناسفة تستهدف دورية لطالبان شرقي أفغانستان

قال مسؤولون أفغان إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من العاصمة الإقليمية ننجرهار، شرقي البلاد دون وقوع إصابات، صباح اليوم السبت.

وأفادت وسائل اعلام من كابول بأن الانفجار نجم عن لغم تم زرعه قرب محاكم مقاطعة ننجرهار، استهدف دورية تابعة لعناصر حركة طالبان بحسب تقارير محلية، فيما قالت مصادر إن الانفجار أسفر عن مقتل أحد عناصر طالبان.

ولفتت إلى أن مدينة جلال أباد شهدت الأسبوع الماضي عمليات تفجيرية مكثفة، وتبنى تنظيم داعش “خراسان” مسؤولية تلك العمليات، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وأشارت إلى أن تنظيم داعش يركز هجماته ضد عناصر طالبان في المقاطعات الشرقية، بما فيها مقاطعة ننجرهار التي تعتبر ثاني أكبر مدينة أفغانية.

وعلى صعيد آخر، لم تعلق حركة طالبان على الإعفاءات الأمريكية للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الحركة، وأشار مراسلنا إلى أن الأوساط الأفغانية رحبت بتلك الخطوة الأمريكية، خاصة تلك التي ستسمح بتصدير المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية إلى أفغانستان.

وأضاف أن الأوساط الأفغانية ترى أن الأوضاع الاقتصادية والصحية ستتحسن إلى درجة كبيرة، في الوقت الذي ترتفع في أسعار المواد الغذائية والوقود في البلاد وشح حاد في الأدوية.

ولفت إلى أن واشنطن لا تعتزم الإفراج عن احتياطيات مالية أفغانية، والتي تبلغ أكثر من 9.7 مليار دولار.