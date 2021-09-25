موسكو ترحب باستكمال تشكيل الحكومة فى لبنان

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، استقبل بوجدانوف، أمس الجمعة، عضو مجلس النواب اللبنانى طونى فرنجية، حيث بحثا معًا تطورات الشرق الأوسط والوضع فى لبنان وسوريا.
وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية فى أعقاب اللقاء، إن "الجانب الروسى رحب بإتمام عملية تشكيل الحكومة فى لبنان برئاسة نجيب ميقاتى، وأعرب عن أمله بتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فى لبنان بأسرع ما يمكن".
وأكد البيان الروسى "دعم موسكو لسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضى لبنان، وحق اللبنانيين فى اتخاذ قراراتهم المستقلة دون أى تدخل خارجى"، لافتًا إلى أن الجانبين بحثا "جملة من القضايا الملحة الخاصة بمواصلة تعزيز التعاون الروسى اللبنانى متعدد الأوجه".
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