مع فتح الأماكن العامة في بريطانيا، بعد تخفيف قيود فيروس كورونا، شهد أحد شواطئ البلاد حادث اعتداء مروع لفتاة مراهقة.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تعرضت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما فقط، لاعتداء جنسي، بعد أن قام شاب عمره 17 عام بالاعتداء عليها وسط شاطئ مكتظ بالزوار في مدينة بورنموث.
ووفقا للسلطات البريطانية، فإن الحادث وقع في يوليو الماضي، أي وقت فتح الأماكن العامة على مصراعيها في بريطانيا، وأن المعتدي تم القبض عليه الآن، بعد عملية بحث استمرت لشهرين.
ووفقا للسلطات، تعرفت الفتاة على الشاب خلال رحلة لها إلى الشاطئ، قبل أن يقنعها بالسباحة معا، حتى وصل إلى منطقة المياه العميقة في البحر، حينها قام باغتصابها، تحت غطاء أمواج البحر.
وأكدت الشرطة البريطانية أن الشاب من أصول باكستانية، ولديه بنية جسمانية قوية، وألقت القبض عليه بعد وصف الضحية.
وتتعرض الفتيات المراهقات في بريطانيا لحالات اعتداء متكررة، خاصة في تجمعات تكثر فيها المشروبات الكحولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وسط شاطئ مكتظ بالزوار.. قصة مروعة لاغتصاب فتاة مراهقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.