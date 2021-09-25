جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر محلية فى أفغانستان، اليوم السبت، مقتل شخصين وإصابة 6 أشخاص آخرين جراء انفجار لغم أرضى فى سيارة تابعة لحركة طالبان بمدينة جلال آباد التابعة لولاية ننجرهار، شرقى البلاد.





وحسبما نقلت "سبوتنيك"، قالت مصادر محلية إنه "قتل شخصان وأصيب 6 آخرين، جراء انفجار لغم أرضى، في سيارة تابعة لطالبان، بمدينة جلال آباد". وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن 3 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد فى شرق أفغانستان، قبل أيام، حيث استهدف عربات لحركة طالبان، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفغانستان: مقتل شخصين فى انفجار بمدينة جلال آباد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.