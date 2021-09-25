عاجل.. إسبانيا تعلق الرحلات الجوية فى «لا بالما» بسبب سحابة رماد بركانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الحكومية فى إسبانيا، اليوم السبت، تعليق الرحلات الجوية فى جزيرة "لا بالما" بسبب سحابة الرماد البركانى، حيث تواجه الجزيرة يومها السابع من الانفجارات والحمم البركانية والدخان بسبب ثوران بركان كومبر فيجا.





ووفقًا للتقارير، يسجل البركان نشاطا متفجرًا جراء عدة انفجارات أدت إلى إخراج مواد متوهجة عالية، حيث توقعت صحيفة "نويس الإسبانية ألا يصل البركان إلى البحر خلال الساعات القليلة القادمة، مستبعدة هطول الأمطار الحمضية على الجزر. ومن المقرر أن يعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيز، الثلاثاء المقبل، منطقة لا بالما، منطقة كارثية، وإعلان خطة عمل للتخفيف من الأضرار التى لحقت بالسكان.

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