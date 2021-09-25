الإمارات تعلن تشكيلا وزاريا جديدا.. 33 وزيرا بينهم 9 نساء

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "البيان" الحكومية الإماراتية، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الأخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخى محمد بن زايد واعتماد أخى رئيس الدولة حفظه الله، نعلن اليوم عن التشكيل الوزارى الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات.. ومع التشكيل الجديد نعلن أيضًا عن منهجية جديدة للعمل الحكومى الاتحادى للخمسين عاماً الجديدة".

وأضاف: "المنهجية الجديدة تأتى مع إنجاز خطتنا السابقة "رؤية الإمارات 2021" والتى حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة.. الإمارات اليوم تتصدر العالم فى 100 مؤشر تنموى، وتتصدر المنطقة فى 470 مؤشرًا حكوميًا واقتصاديًا وتقنيًا.. وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة.

وتابع: "نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التى نستخدمها..المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات.. وتحديد الأولويات.. واعتماد المشاريع والميزانيات.. ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها

وتم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للمالية، حيث قال حاكم دبى:"مكتوم سند وعضد وذخر.. وسيضيف لحكومة الاتحاد الكثير .. وسيطور آليات العمل لتواكب طموحاتنا الجديدة".

وأضاف "كما نعلن عن تعيين محمد بن هادى الحسينى وزير دولة للشئون المالية خلفاً للأخ عبيد الطاير.. شكرنا وتقديرنا للأخ عبيد على خدمته وتفانيه خلال السنوات السابقة.. وتمنياتى له بسنوات جديدة يسخرها لخدمة وطنه فى قطاعات جديدة".

وجاء التشكيل الحكومى الإماراتى الجديد على النحو التالى:



1. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

2. الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

3. الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

4. الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة.

5. الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولى.

6. الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش.

7. محمد بن عبد الله القرقاوى عضو مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء.

8. عبد الرحمن بن محمد العويس عضو مجلس الوزراء وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطنى الاتحادى.

9. محمد بن هادى الحسينى عضو مجلس الوزراء وزير دولة للشؤون المالية.

10. ريم بنت إبراهيم الهاشمى عضو مجلس الوزرء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولى.

11. سهيل بن محمد المزروعى عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والبنية التحتية.

12. سلطان بن أحمد الجابر عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

13. حسين بن إبراهيم الحمادى عضو مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم.

14. محمد بن أحمد البواردى عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون الدفاع.

15. نورة بنت محمد الكعبى عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة والشباب.

16. جميلة بنت سالم مصبح المهيرى عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون التعليم العام.

17. حصة بنت عيسى بوحميد عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع.

18. عبد الله بن طوق المرى عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد.

19. مريم بنت محمد سعيد حارب المهيرى عضو مجلس الوزراء وزيرة التغير المناخى والبيئة.

20. عبد الرحمن بن عبد المنان العور عضو مجلس الوزراء وزير الموارد البشرية والتوطين.

21. عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمى عضو مجلس الوزراء وزير العدل.

22. عبد الله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد.

23. الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة.

24. ميثاء بنت سالم الشامسى وزيرة دولة.

25. أحمد بالهول الفلاسى وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

26. ثانى بن أحمد الزيودى وزير دولة للتجارة الخارجية.

27. عهود بنت خلفان الرومى وزيرة دولة للتطوير الحكومى والمستقبل.

28. شما بنت سهيل المزروعى وزيرة دولة لشؤون الشباب.

29. سارة بنت يوسف الأميرى وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.

30. عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى وتطبيقات العمل عن بعد.

31. أحمد بن على الصايغ وزير دولة.

32. خليفة بن شاهين خليفة المرر وزير دولة.

33. حمد بن مبارك الشامسى وزير دولة.