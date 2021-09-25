الهند تقرر تصدير 8 ملايين جرعة من لقاحات كورونا ضمن «تحالف كواد»

وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال الوزير شرينجلا إن رئيس وزراء الهند ناريندا مودى أخطر زعماء التحالف، الذى يضم الولايات المتحدة وأستراليا واليابان إلى جانب الهند، بهذه الخطوة خلال القمة التى جرى انعقادها فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وأوضح أن دول التحالف ستدفع ثمن الجرعات، وستتحمل الهند جزءًا من التكلفة.
وقال وزير الخارجية الهندى: "ستكون الجرعات جاهزة بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وهى تتوافق مع قرارنا باستئناف صادرات اللقاحات، وسيكون التوصيل فوريا من كواد إلى منطقة المحيط الهندى والهادئ".
وكانت الهند أعلنت فى وقت سابق، عزمها على استئناف صادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى إطار مبادرة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتى تهدف إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة.
وكانت الهند، التى تعد أكبر مركز فى العالم لتصنيع لقاحات كورونا، أوقفت الصادرات فى أول أبريل الماضى، بعدما اجتاحت السلالة دلتا المتحورة من الفيروس البلاد، وتعهدت دول "كواد" بتوزيع 1.2 مليار جرعة فى أنحاء العالم كمنحة.
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