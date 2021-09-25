ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مجانا.. قناة على نايل سات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم مجانا ، هي محض اهتمام جميع محبي وعشاق الفريقين وكرة القدم الإنجليزية، ويستضيف البلوز مان سيتي العنيد على ملعب ستامفورد بريدج مساء يوم السبت الموافق 25-9-2021 لحساب مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ومن هذا المنطلق يبحث الكثير عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوتبيرد. وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وبعض البطولات الأخرى لكرة القدم، ونحن من خلال هذا المقال نستعرض عليكم قائمة بجميع ترددات القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مجانا نايل سات استرا هوت بيرد.القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي ، يدخل الفريقين هذه المباراة وعينها على الثلاث نقاط بعد تحقيق الفوز، بينما سيدخل فريق تشيلسي تلك المباراة متصدراً جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما سيدخل الأزرق السماوي مان سيتي المباراة خارج ملعبه الاتحاد وهو متواجد في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.
وبهذه الحالة يسعى الأزرق السماوي في هذا اللقاء إلى تعويض ما فاته. لينضم إلى قائمة الفرق الإنجليزية المتصدرة جدول الترتيب، مانشستر سيتي متأخراً بخمسة نقاط ليفربول وتشيلسي المتساويان في النقاط، ولكن يتصدر البلوز بفارق الأهداف عن الريدز، حيث جميع الثلاثة عشر نقطة من خمس مباريات فقط بالدوري الإنجليزي.تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مجانا
العديد من القنوات المجانية ستذيع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مجانا على نايل سات استرا هوتبيرد، ولكن كما نعلم نحن وأنتم أن تلك القنوات المفتوحة ستنقل المباراة بتعليق لغة أجنبية، وإليكم قائمة جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومان سيتي اليوم مجانا عبر الأقمار المختلفة.
- قناة ORTB
Eutelsat 9°E -11900 H 27500
Eutelsat 8°W -3889 L 2982
Eutelsat 16°E -10804 H 30000
- قناة Télé Sahel
Eutelsat 9°E -12034 V 27500
Eutelsat 16°E -21612 H 27583
Galaxy 97°W -12053 V 22000
Badr 26°E -4102 L 20000
Badr 26°E -4087 L 3330
- قناة BB24
Eutelsat 8°W -3892 L 1792
Eutelsat 16°E -12562 H 30000
- قناة CRTV Sports & Entertainment
Eutelsat 8°W -3901 L 4250
Eutelsat 16°E-10804 H 30000
- قناة K24 (Kenya)
Intelsat 60°E -3785 R 5757
AzerSpace/Intelsat 45.1°E -11368 V 30000
Eutelsat 36°E -12265 V 31420
Eutelsat 10°E -3647 R 18825
- قناة RTB Zenit
Eutelsat 3.1°E -3729 L 16832
- قناة Soico TV HD
Eutelsat 8°W -3802 R 5291
- قناة Soico TV
Intelsat 18°W -4000 R 7636
تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم مجانا على استرا، يُمكنكم ضبط واستقبال ترددات هذه القنوات وضبطها على الريسيفر الخاص بكم واختيار منها ما يتناسب معكم والاستمتاع بمتابعة مباراة مان سيتي وتشيلسي في الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
- قناة Sky Sport 7 Germany
Astra 19.2°E – 11719 H 27500
- قناة Sky Sport 7 HD Germany
Astra 19.2°E – 12031 H 27500
- قناة DAZN 1 Espana HD
Astra 19.2°E – 10729 H 22000
- قناة DAZN 1 Espana
Astra 19.2°E – 10788 V 22000
- قناة Canal Plus Now Poland HD
Hotbird 13.0°E – 11278 V 27500
- قناة Setanta Sports Ukraine
Hotbird 13.0°E – 12137 H 29900
وبخلاف ما تم تقديمه عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد، فقد أعلن كلاً من مدربي الفريقين عن التشكيلة الأساسية الرسمية للقاء اليوم تشكيلة تشيلسي ومان سيتي لحساب الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي جاءت كالتالي:
تشكيلة تشيلسي ضد مانشستر سيتي:
ميندي – روديجر – كريستنسن – أزبيليكويتا – ألونسو – كوفاسيتش – جورجينيو – جيمس – كانتي – لوكاكو – فيرنر.
تشكيلة مانشستر سيتي ضد تشيلسي:
إيدرسون – كانسيلو – لابورت – دياز – ووكر – برناردو – رودريجو – دي بروين – جريليش – جيسوس – فودينهل قناة ليبيا الرياضية تنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مجانا اليوم
هناك الكثير من التساؤلات تحوم حول إمكانية أن تكون قناة ليبيا الرياضية 1،2 ضمن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم مجانا على نايل سات، ولكن لم نتأكد نحن من ذلك، تابعوا معنا سنعمل على تحديث تلك الصفحة بكافة المعلومات الجديدة فيما يخص ذلك.
الوسوم
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم مجانا ، هي محض اهتمام جميع محبي وعشاق الفريقين وكرة القدم الإنجليزية، ويستضيف البلوز مان سيتي العنيد على ملعب ستامفورد بريدج مساء يوم السبت الموافق 25-9-2021 لحساب مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ومن هذا المنطلق يبحث الكثير عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوتبيرد. وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وبعض البطولات الأخرى لكرة القدم، ونحن من خلال هذا المقال نستعرض عليكم قائمة بجميع ترددات القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مجانا نايل سات استرا هوت بيرد.القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي ، يدخل الفريقين هذه المباراة وعينها على الثلاث نقاط بعد تحقيق الفوز، بينما سيدخل فريق تشيلسي تلك المباراة متصدراً جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما سيدخل الأزرق السماوي مان سيتي المباراة خارج ملعبه الاتحاد وهو متواجد في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.
وبهذه الحالة يسعى الأزرق السماوي في هذا اللقاء إلى تعويض ما فاته. لينضم إلى قائمة الفرق الإنجليزية المتصدرة جدول الترتيب، مانشستر سيتي متأخراً بخمسة نقاط ليفربول وتشيلسي المتساويان في النقاط، ولكن يتصدر البلوز بفارق الأهداف عن الريدز، حيث جميع الثلاثة عشر نقطة من خمس مباريات فقط بالدوري الإنجليزي.تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مجانا
العديد من القنوات المجانية ستذيع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مجانا على نايل سات استرا هوتبيرد، ولكن كما نعلم نحن وأنتم أن تلك القنوات المفتوحة ستنقل المباراة بتعليق لغة أجنبية، وإليكم قائمة جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومان سيتي اليوم مجانا عبر الأقمار المختلفة.
- قناة ORTB
Eutelsat 9°E -11900 H 27500
Eutelsat 8°W -3889 L 2982
Eutelsat 16°E -10804 H 30000
- قناة Télé Sahel
Eutelsat 9°E -12034 V 27500
Eutelsat 16°E -21612 H 27583
Galaxy 97°W -12053 V 22000
Badr 26°E -4102 L 20000
Badr 26°E -4087 L 3330
- قناة BB24
Eutelsat 8°W -3892 L 1792
Eutelsat 16°E -12562 H 30000
- قناة CRTV Sports & Entertainment
Eutelsat 8°W -3901 L 4250
Eutelsat 16°E-10804 H 30000
- قناة K24 (Kenya)
Intelsat 60°E -3785 R 5757
AzerSpace/Intelsat 45.1°E -11368 V 30000
Eutelsat 36°E -12265 V 31420
Eutelsat 10°E -3647 R 18825
- قناة RTB Zenit
Eutelsat 3.1°E -3729 L 16832
- قناة Soico TV HD
Eutelsat 8°W -3802 R 5291
- قناة Soico TV
Intelsat 18°W -4000 R 7636
تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم مجانا على استرا، يُمكنكم ضبط واستقبال ترددات هذه القنوات وضبطها على الريسيفر الخاص بكم واختيار منها ما يتناسب معكم والاستمتاع بمتابعة مباراة مان سيتي وتشيلسي في الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
- قناة Sky Sport 7 Germany
Astra 19.2°E – 11719 H 27500
- قناة Sky Sport 7 HD Germany
Astra 19.2°E – 12031 H 27500
- قناة DAZN 1 Espana HD
Astra 19.2°E – 10729 H 22000
- قناة DAZN 1 Espana
Astra 19.2°E – 10788 V 22000
- قناة Canal Plus Now Poland HD
Hotbird 13.0°E – 11278 V 27500
- قناة Setanta Sports Ukraine
Hotbird 13.0°E – 12137 H 29900
وبخلاف ما تم تقديمه عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد، فقد أعلن كلاً من مدربي الفريقين عن التشكيلة الأساسية الرسمية للقاء اليوم تشكيلة تشيلسي ومان سيتي لحساب الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي جاءت كالتالي:
تشكيلة تشيلسي ضد مانشستر سيتي:
ميندي – روديجر – كريستنسن – أزبيليكويتا – ألونسو – كوفاسيتش – جورجينيو – جيمس – كانتي – لوكاكو – فيرنر.
تشكيلة مانشستر سيتي ضد تشيلسي:
إيدرسون – كانسيلو – لابورت – دياز – ووكر – برناردو – رودريجو – دي بروين – جريليش – جيسوس – فودينهل قناة ليبيا الرياضية تنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مجانا اليوم
هناك الكثير من التساؤلات تحوم حول إمكانية أن تكون قناة ليبيا الرياضية 1،2 ضمن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم مجانا على نايل سات، ولكن لم نتأكد نحن من ذلك، تابعوا معنا سنعمل على تحديث تلك الصفحة بكافة المعلومات الجديدة فيما يخص ذلك.
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