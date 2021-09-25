ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مجانا.. قناة على نايل سات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم مجانا ، هي محض اهتمام جميع محبي وعشاق الفريقين وكرة القدم الإنجليزية، ويستضيف البلوز مان سيتي العنيد على ملعب ستامفورد بريدج مساء يوم السبت الموافق 25-9-2021 لحساب مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ومن هذا المنطلق يبحث الكثير عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوتبيرد. وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وبعض البطولات الأخرى لكرة القدم، ونحن من خلال هذا المقال نستعرض عليكم قائمة بجميع ترددات القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مجانا نايل سات استرا هوت بيرد.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي ، يدخل الفريقين هذه المباراة وعينها على الثلاث نقاط بعد تحقيق الفوز، بينما سيدخل فريق تشيلسي تلك المباراة متصدراً جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما سيدخل الأزرق السماوي مان سيتي المباراة خارج ملعبه الاتحاد وهو متواجد في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

وبهذه الحالة يسعى الأزرق السماوي في هذا اللقاء إلى تعويض ما فاته. لينضم إلى قائمة الفرق الإنجليزية المتصدرة جدول الترتيب، مانشستر سيتي متأخراً بخمسة نقاط ليفربول وتشيلسي المتساويان في النقاط، ولكن يتصدر البلوز بفارق الأهداف عن الريدز، حيث جميع الثلاثة عشر نقطة من خمس مباريات فقط بالدوري الإنجليزي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مجانا

العديد من القنوات المجانية ستذيع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مجانا على نايل سات استرا هوتبيرد، ولكن كما نعلم نحن وأنتم أن تلك القنوات المفتوحة ستنقل المباراة بتعليق لغة أجنبية، وإليكم قائمة جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومان سيتي اليوم مجانا عبر الأقمار المختلفة.

قناة ORTB

Eutelsat 9°E -11900 H 27500

Eutelsat 8°W -3889 L 2982

Eutelsat 16°E -10804 H 30000

Eutelsat 9°E -11900 H 27500 Eutelsat 8°W -3889 L 2982 Eutelsat 16°E -10804 H 30000 قناة Télé Sahel

Eutelsat 9°E -12034 V 27500

Eutelsat 16°E -21612 H 27583

Galaxy 97°W -12053 V 22000

Badr 26°E -4102 L 20000

Badr 26°E -4087 L 3330

Eutelsat 9°E -12034 V 27500 Eutelsat 16°E -21612 H 27583 Galaxy 97°W -12053 V 22000 Badr 26°E -4102 L 20000 Badr 26°E -4087 L 3330 قناة BB24

Eutelsat 8°W -3892 L 1792

Eutelsat 16°E -12562 H 30000

Eutelsat 8°W -3892 L 1792 Eutelsat 16°E -12562 H 30000 قناة CRTV Sports & Entertainment

Eutelsat 8°W -3901 L 4250

Eutelsat 16°E-10804 H 30000

Eutelsat 8°W -3901 L 4250 Eutelsat 16°E-10804 H 30000 قناة K24 (Kenya)

Intelsat 60°E -3785 R 5757

AzerSpace/Intelsat 45.1°E -11368 V 30000

Eutelsat 36°E -12265 V 31420

Eutelsat 10°E -3647 R 18825

Intelsat 60°E -3785 R 5757 AzerSpace/Intelsat 45.1°E -11368 V 30000 Eutelsat 36°E -12265 V 31420 Eutelsat 10°E -3647 R 18825 قناة RTB Zenit

Eutelsat 3.1°E -3729 L 16832

Eutelsat 3.1°E -3729 L 16832 قناة Soico TV HD

Eutelsat 8°W -3802 R 5291

Eutelsat 8°W -3802 R 5291 قناة Soico TV

Intelsat 18°W -4000 R 7636

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم علي استرا astra

تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم مجانا على استرا، يُمكنكم ضبط واستقبال ترددات هذه القنوات وضبطها على الريسيفر الخاص بكم واختيار منها ما يتناسب معكم والاستمتاع بمتابعة مباراة مان سيتي وتشيلسي في الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

قناة Sky Sport 7 Germany

Astra 19.2°E – 11719 H 27500

Astra 19.2°E – 11719 H 27500 قناة Sky Sport 7 HD Germany

Astra 19.2°E – 12031 H 27500

Astra 19.2°E – 12031 H 27500 قناة DAZN 1 Espana HD

Astra 19.2°E – 10729 H 22000

Astra 19.2°E – 10729 H 22000 قناة DAZN 1 Espana

Astra 19.2°E – 10788 V 22000

قناة Canal Plus Now Poland HD

Hotbird 13.0°E – 11278 V 27500

Hotbird 13.0°E – 11278 V 27500 قناة Setanta Sports Ukraine

Hotbird 13.0°E – 12137 H 29900

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم هوت بيرد

وبخلاف ما تم تقديمه عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد، فقد أعلن كلاً من مدربي الفريقين عن التشكيلة الأساسية الرسمية للقاء اليوم تشكيلة تشيلسي ومان سيتي لحساب الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي جاءت كالتالي:

تشكيلة تشيلسي ضد مانشستر سيتي:

ميندي – روديجر – كريستنسن – أزبيليكويتا – ألونسو – كوفاسيتش – جورجينيو – جيمس – كانتي – لوكاكو – فيرنر.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد تشيلسي:

إيدرسون – كانسيلو – لابورت – دياز – ووكر – برناردو – رودريجو – دي بروين – جريليش – جيسوس – فودين

هل قناة ليبيا الرياضية تنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مجانا اليوم

هناك الكثير من التساؤلات تحوم حول إمكانية أن تكون قناة ليبيا الرياضية 1،2 ضمن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم مجانا على نايل سات، ولكن لم نتأكد نحن من ذلك، تابعوا معنا سنعمل على تحديث تلك الصفحة بكافة المعلومات الجديدة فيما يخص ذلك.