إنشاء تفويض وإلغاءه عبر منصة ابشر أعمال بالخطوات التي تم الإعلان عنها

إنشاء تفويض وإلغاءه من اهم الخدمات التي تم الإعلان عنها حديثا بالمملكة. والتي أعلنت عنهم منصة ابشر أعمال عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وخصوصا موقع تويتر. بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة حديثا وعبر صفحتها الرسمية عن خدمات جديده يمكن الحصول عليها أيضا من خلال المنصة. مثل تحديث معلومات الجواز السعودي عبر ابشر أعمال الكترونيا بالخطوات الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن طلب تقرير مقيم من ابشر وابشر أعمال أيضا بالخطوات لكلا منهما. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمتين إنشاء تفويض وإلغاءه بالتفصيل وكيفيه الحصول عليهم بالخطوات الصحيحة التي تم الإعلان عليها.

إنشاء تفويض

أعلنت المنصة عن خدمه إنشاء تفويض والتي تمكنك من تفويض مستخدم اخر لتنفيذ خدمه محدده للمؤسسه بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه يتم تنفيذها من حسابه بالمنصة. كما أعلنت المنصة عن اهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين وهي كالاتي:

التفاويض المعلقة تكون قيد الموافقة من تاريخ إصدار التفويض وهي 7 أيام.

يتم إلغاء التفويض أليا في حاله عدم قبوله خلال 7 أيام.

سيتم إرسال رسالة علي الهاتف بحاله التفويض إذا كان مقبولا أو مرفوضا.

خطوات إصدار تفويض

كما أعلنت المنصة عن الخطوات الصحيحة والتي نوضحها لكم عبر الأتي:

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة ابشر أعمال وتسجيل الدخول فيها.

اختيار خدمات التفاويض ثم إنشاء تفويض.

إلغاء تفويض

كما أعلنت المنصة أيضا عن خدمه الاطلاع علي التفويض وكيفيه إلغاءه من خدمات منصة ابشر أعمال. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن شروط الخدمة والتي تم الإعلان عنها والتي نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:

يجب أن يكون المفوض له مفعل للمنصة.

عند تفويض مقيم يلزم أن يكون تحت كفاله المفوض.

التأكد من أن لا يوجد تفويض اخر مفعل أو معلق تم تسجيله علي المفوض له.

خطوات إلغاء تفويض

كما تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الاطلاع علي التفاويض و إلغاءها عبر ابشر أعمال. والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: