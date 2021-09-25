اصطدام سفينة شحن روسية مع سفينة تركية فى مضيق البوسفور

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال بيان لمصلحة خفر السواحل التركية، إن الحادث "لم يسفر عن أية إصابات بشرية، ولحق ضرر بشكل مباشر فقط بالسفينتين. وتم إرسال قاطرات خفر السواحل، إلى الموقع".
وأشارت المصلحة التركية إلى وقوع حادث مماثل لسفينة روسيى فى وقت سابق يوم السبت، مضيفة أنه "اصطدمت سفينة نقل البضائع (فولشسكى - 10)، التى يبلغ طولها 140 مترًا، والتى كانت فى طريقها من تيكيرداغ إلى روسيا، بسفينة صيد عند مخرج مضيق البوسفور"، وأنه تم سحب السفينتين إلى مرسى قريب.
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