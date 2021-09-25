فيديوجراف- تونس سعيد.. نحو نظام ديمقراطى يضمن الحقوق والحريات وسيادة الشعب

جدة - نرمين السيد - أيد الشعب التونسى، قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، والتى مثلت خطوة متقدمة فى مسار تغيير النظام التونسى بشكل كامل.



جدة - نرمين السيد - أيد الشعب التونسى، قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، والتى مثلت خطوة متقدمة فى مسار تغيير النظام التونسى بشكل كامل. وشددت القرارات على سيادة الشعب بعد السطو على إرادته من مجلس النواب، كما عاقبت مجلس النواب بعدم ممارسة سلطاته حتى إجراء الانتخابات المبكرة.

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