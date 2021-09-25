طالبان ترسل آلاف المقاتلين إلى إقليم أفغاني عند حدود طاجيكستان

قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان، إن الحركة أرسلت الآلاف من عناصر القوات الخاصة، إلى ولاية تخار الأفغانية على الحدود مع طاجيكستان.
وأضاف في تغريدة على تويتر: "تم نشر العشرات من مجموعات القوات الخاصة للإمارة الإسلامية في تخار. لقد تم نشر عشرات الآلاف من القوات الخاصة هناك".
ووفقا له، يكمن الهدف من هذا الإجراء، في تحييد التهديدات الأمنية.
في 6 سبتمبر، أعلنت حركة طالبان أنها سيطرت بعد معارك على بنجشير، آخر الولايات الأفغانية البالغ عددها 34.
في اليوم التالي، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، برئاسة محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال حكم طالبان الأول والذي يخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.
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