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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات المنحة القطرية query.gov.ps على الهاتف النقال وفحص صرف 320 شيكل في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحديث بيانات المنحة القطرية query.gov.ps والتي قامت وزارة التنمية الاجتماعية بطرح الرابط الجديد ليتم الاستعلام عن إيداع وفحص منحة قطر وذلك للذين لم يتم شمولهم وإرسال رسائل الصرف إليهم حتى الآن، ويأتي ذلك في إطار الحرص على أن يكون للمستفيدين من صرف المائة دولار أو 320 شيكل البيانات الأحدث وتحديث بيانات المستفيد على الهاتف النقال.
وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزه
حيث اتفقت وزارة التنمية الاجتماعية مع كل من السفير القطري وأيضا السلطات الإسرائيلية على إيداع مبالغ المواطنين من الفقراء والاسر المتعففة في قطاع غزه في حساباتهم المقررة لهم لشهر سبتمبر 2021، وذلك بعد غياب استمر لأكثر من ثلاثة اهر، وعاني القطاع كثيرا من الحصار والقصب وتأخر في صرف الإعانات، حيث كانت هنالك عشرات من الشروط التي قامت الجهات الإسرائيلية بوضعها كشرط لصرف منحة قطر الجديدة، مما مد أمد التفاوض وتوصلت الوزارة أخيرا لصرف المنحة بعدد من الشروط.
منحة قطر 100$ (320 شيكل)
تقوم قطر في كل شهر بصرف مبلغ 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزه، وذلك للذين تم تسجيل أسمائهم في قوائم وزارة التنمية الاجتماعية والتأكد من استحقاقهم لهذا الدعم، ولكن تغير الأمور بعض الشيء بعد القصف الأخير على القطاع في يوليو الماضي، حيث عطلت الجهات الإسرائيلية صرف تلك المنحة بسبب الكثير من الخلافات حول الجات المستحقة للصرف، حيث رأت الجهات الإسرائيلية أن المبالغ النقدية لا تتوجه جميعها للفقراء بينما يتم وصول جزء كبير منها إلى حماس بما يساعدها على تطوير منظومة حفر الأنفاق وتطوير الصواريخ التي قصفت بها تل ابيب بالوقت السابق، وقد وضعت شروطا بعد صرف مبالغ مالية بالدولار للمسفيدين ويقتصر الصرف على قوائم غذائية لهم.
رد حماس على شروط إسرائيل
أعلنت حماس الرفض التام لما قدمته إسرائيل وهددت بعودة القصف من جديد، وأعلنت أن تلك المبالغ النقدية حق من حقوق الشعب الفلسطيني والذي يكون له الحق أيضا في دفع مصروفات الإيجار والتعليم وشراء الملابس والدواء، وتم الاتفاق على صرف 320 شيكل للأسر الفقيرة بالقطاع، بينما تم استثناء 7000 اسرة لم تصل إليهم رسائل الصرف الإلية على الهواتف النقالة لهم.
كيفية تحديث بيانات المنحة القطرية query.gov.ps على الهاتف النقال وفحص صرف 320 شيكل
قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزه بنشر رابط تحديث بيانات المستفيدين من المنحة القطرية من خلال الهاتف النقال، وهو الرابط الجديد التي أعلنت عن نشره بالأسبوع الماضي، ويكون على المستفيدين من صرف المنحة الدخول عليه وتحديث جميع البيانات المطلوبة منهم عليه، ويتم بالخطوات التالية:
- يقوم المستفيد بالدخول المباشر على رابط فحص وتحديث المنحة القطرية في قطاع غزه.
- يتم كتابة رقم الهوية كاملا.
- يقوم المستخدم بكتابة تاريخ الميلاد.
- يبدا الاستعلام.
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