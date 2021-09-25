رخصة القيادة في السعودية وشروط الحصول عليها للمواطن والوافد 1443، حيث يبحث عدد كبير جداً من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن الشروط العامة التي توفرها إدارة المرور العامة بالمملكة، من أجل التقديم علي استخراج رخصة القيادة، حيث تضع إدارة المرور بعضاً من الالتزامات المتعلقة بالتقديم للحصول علي الرخصة من أجل الموافقة علي استخراج الرخصة، ومن بين هذه الشروط هو لابد وأن يكون الشخص المتقدم لإصدار رخصة القيادة قد قام بدفع جميع الغرامات المرورية التي تم تسجيلها بشكل مسبق من خلال إدارة المرور إن وجدت، وسوف نتعرف معاً علي شروط التقديم للحصول علي رخصة القيادة.

رخصة القيادة بالسعودية وشروط التقديم

من أجل إصدار رخصة القيادة التي تخص كل مواطن سواء كان مقيماً أو مواطناً سعودياً، يجب توافر شروط الإصدار التالية:

عند التقديم علي رخصة القيادة الخاصة ورخصة قيادة الدراجات الآلية يجب ألا يقل السن عن 18 سنة.

عند التقديم علي رخصة القيادة العامة أو رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة يجب ألا يقل السن عن 20 سنة.

يشترط ألا يكون الشخص الذي يقوم بالتقديم علي رخصة القيادة العامة أو رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، قد حُكم عليه من قبل بأي قضية لها علاقة بأي جريمة تخص الاعتداء على النفس والعرض، أو المال، ما لم يقوم برد اعتباره.

يشترط أن يكون طالب إصدار الرخصة لأي نوع قد أدين من قبل بأي أحكام قضائية تتعلق بتهمة تعاطي المخدرات، أو العمل علي صنعها، أو المشاركة في تهريبها، أو المساعدة في ترويجها، ما لم يقوم برد اعتباره.

يجب أن يتميز الشخص الذي يرغب في إصدار الرخصة بخلوه من أي أمراض أو أي عاهات قد تمنعه عن قيادة المركبة.

يجب القيام بدفع الرسوم الخاصة بإصدار الرخصة، بالإضافة الي دفع أي غرامات أو أي مخالفات مرورية سابقة.

هل يمكن تفويض المركبة لشخص آخر؟

وضحت الإدارة العامة للمرور بأنه يمكن أن يتم الموافقة علي تسجيل المركبة لأي شخص لا يحمل رخصة قيادة، بشرط توافر شخص مفوض على المركبة ويمتلك رخصة قيادة سارية الصلاحية، كما يمكن أن يتم تفويض مالك المركبة لشخص آخر غيره من خلال منصة أبشر ثم الدخول علي خدمات التفاويض ثم اختيار تفاويض المركبات وبعد ذلك يتم اختيار إضافة مستخدم لمركبة داخل المملكة.