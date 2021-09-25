بركان لا بالما يهدد آلاف الوظائف بسبب "الموز"

تدفقت أنهار من الحمم من داخل بركان كومبري فييخا واندفعت من فوهته مساء في جزيرة لا بالما الإسبانية، وأغلقت السلطات المطار مع زيادة شدة الثوران الذي دخل أعنف مراحله حتى الآن.
ومنذ أن بدأ ثوران البركان يوم السبت الماضي، تدفقت آلاف الأطنان من الحمم منه ودمرت مئات المنازل وأجبرت قرابة ستة آلاف شخص على النزوح.
وقالت السلطات إنه لن يتسنى لنحو 160 شخصا أجلتهم من ثلاث بلدات أخرى الجمعة من العودة إلى منازلهم لجمع متعلقاتهم بسبب "تطور الحالة الطارئة المتعلقة بالبركان".
وقال خبراء إن البركان دخل مرحلة انفجار جديدة.
وذكرت هيئة الطوارئ في بيان: "سجلت قياسات مراقبة البركان التي نجريها منذ بداية الثوران أعلى نشاط للطاقة حتى الآن بعد ظهر الجمعة".
وقالت شركة أينا التي تدير المطارات الإسبانية اليوم السبت إنها أغلقت مطار الجزيرة.
ولم يسفر ثوران البركان حتى الآن عن إصابات خطيرة أو وفيات، لكن 15 بالمئة من محصول الموز ذي الأهمية الاقتصادية للجزيرة مهدد بالتلف وهو ما يهدد بدوره آلاف الوظائف.
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