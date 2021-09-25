من أجل الحب.. أميرة يابانية تتخلى عن مليون دولار

ذكرت وسائل إعلام، السبت، أن الأميرة اليابانية ماكو ستتنازل عن مليون دولار مخصصة لها، نظير فقدان لقبها الملكي عند عقد زواجها المقرر، من زميل دراسة، مما يمهد الطريق أمام الزيجة التي تأخرت سنوات بسبب جدل حول خطيب الأميرة.
وأعلنت ماكو البالغة من العمر 29 عاما وحفيدة الإمبراطور أكيهيتو، الذي تخلى عن العرش، خطبتها من كي كومورو في عام 2017.
وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن الحكومة ستوافق على تنازل الأميرة عن المبلغ الذي يصل إلى 150 مليون ين (1.35 مليون دولار)، نظير تخلي أفراد عائلة الإمبراطور عن ألقابهم للزواج من العامة، وذلك في ظل انتقادات الرأي العام لخطيبها.
وكانت إحدى وسائل الإعلام اليابانية توقعت أن يكون الزواج وشيكا، وقالت إن كومورو ظهر في نيويورك مؤخرا وكان شعره طويلا ومربوطا للخلف، مما أثار غضب بعض مستخدمي تويتر في اليابان.
وقالت وسائل إعلام إن ماكو وخطيبها يعتزمان العيش في الولايات المتحدة. ويقضي القانون الياباني الذي يقصر ولاية العرش الإمبراطوري على الذكور، بحرمان إناث عائلة الإمبراطور من ألقابهن في حالة زواجهن من العامة.
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