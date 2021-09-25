عملة من الذهب الخالص في ألمانيا تحمل صورة ميركل

تحتفل المتاجر الألمانية على الإنترنت لبيع العملات المعدنية والمعادن الثمينة، بنهاية فترة حكم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي دامت 16 عاما. وتعرض هذه المتاجر بهذه المناسبة عملات تذكارية مصنوعة من الذهب الخالص عليها صورة للسيدة ميركل. وعلى العملة ظهرت السنوات التي عملت فيها ميركل كمستشارة: 2005-2021. وهي تزن 0.3 غرام وسعرها 49 يورو. في وقت سابق أفيد بأنه تم في ألمانيا إصدار صفائح ذهبية بنفس الوزن مع صورة المستشارة. في 26 سبتمبر، ستشهد ألمانيا انتخابات البوندستاغ ووفقا لنتائجها، سيتم تشكيل حكومة جديدة وترشيح مستشار جديد.

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