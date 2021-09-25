res-ye نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن صنعاء والاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن، اقترب موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة باليمن صنعاء، ولذا بدأ الطلبة والطالبات بالبحث عن نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن وطريقة الاستعلام عنها، خصوصًا أن وزارة التربية والتعليم باليمن أعلنت بأنها انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة، وتستعد الآن لاعتماد النتيجة ورفعها على الموقع لإعلانها للطلبة والطالبات.

وبدأ عدد كبير من الطلاب بالقلق والتوتر وينتظروا النتيجة في أجواء مليئة بالتوتر، بالأخص عندما أدى الطلاب الاختبارات في ظل ظروف كورونا الصعبة واتخذت الوزارة إجراءات احترازية مشددة وباعدت بين الطلاب وبعضهم البعض، بل وقامت بتعقيم اللجان وشددت على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة أثناء الدخول للامتحان، ومن المفترض أن تعلن الوزارة عن موعد محدد لظهور النتيجة للإعلان عن النتيجة رسميًا بهذا الموعد.

نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن

مازال البحث مستمر من قبل الطلبة والطالبات وأولياء الأمور يبحثون جمعيًا عن نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن، وهي النتائج المنتظرة من قبل الجميع، فكل النتائج ظهرت عدا هذه النتيجة، وللعلم أن وزار التربية والتعليم باليمن بأن نتيجة الثانوية العامة ستظهر اليوم السبت الموافق 25 سبتمبر 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الموجود على الشبكة، وهذا ما دفع الطلاب بالبحث عن رابط النتيجة وخطوات الاستعلام عنها.

وللعلم أن الوزارة سهلت عملية الاستعلام عن النتيجة للطلبة والطالبات فيمكنهم الاستعلام عن النتيجة عبر موقع الوزارة أو عن طريق الاتصال على رقم 106 وكتابة رقم جلوس الطالب وسوف يتم الاستعلام عن النتيجة، بل يمكن إرسال رسالة نصية برقم جلوس الطالب على نفس الرقم والاستعلام عن النتيجة، وفور ظهور النتيجة ستكون متاحة على الموقع، وسيقوم هذا الرقم بالرد على الطلاب وإخبارهم بنتيجتهم.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن

أحد أشهر الطرق للحصول على نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن بشكل رسمي هو الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والاستعلام عن النتيجة، وتأتي خطوات الاستعلام بالطريقة التالية: