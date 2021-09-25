hrsd.gov.sa شروط صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين من المسجلين لدى قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على الموقع الرسمي، والتي يترقب مئات الآلاف من السعوديين تحديد موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي والتعرف أيضا على شروط التسجيل وخطوات الحصول على رقم في المسجلين بالوزارة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة التسجيل الإلكتروني في الرابط الخاص بمقطوعة الضمان الاجتماعي، كما تم الصرف الأخير لمقطوعة الضمان منذ أكثر من عامين، وترقب المواطنين المستفيدين منها الصرف الخاص بها في رمضان الماضي، إلا أن جلالة خادم الحرمين الشريفين قام بصرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان في شهر رمضان بينما لم يتم صرف المساعدة المقطوعة ولم يتم تحديد موعد لصرفها.

hrsd.gov.sa شروط صرف المساعدة المقطوعة الجديدة inquery وكيفية التسجيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن الهدف الأساسي من صرف تلك المبالغ التي يتم اقتطاعها وصرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تأتي في مبلغ نقدي يصل إلى 40 ألف ريال سعودي يقوم المستفيد بالاستفادة منه لسداد مبلغ مالي كبير، وتكون للمشمولين بمعاش الضمان أو العاطلين عن العمل وكذلك من هم مستمرين على راس عملهم بينما يكون الراتب الشهري لهم أقل من الحد الكافي.