فيديو.. طائرة حربية تعيد ذكريات 11 سبتمبر

تركت طائرة شحن عسكرية عملاقة سكان مدينة بريزبين الأسترالية في حالة ذهول، بعدما حلقت على ارتفاع منخفض بين ناطحات السحاب في المدينة.

ورصدت مقاطع فيديو طائرة الشحن العسكرية من طراز "سي -17"، وهي تجري مناورة على علو منخفض للغاية، فيما تعالت كلمات الذهول في الفيديو، مع اقتراب الطائرة من العمارات الشاهقة.

وكانت الطائرة العسكرية تحلق ضمن تدريب استعدادا لحدث سنوي في المدينة الواقعة شرقي أستراليا.

ورغم أنه جرى تحذير السكان بشأن الطلعة الجوية الغريبة مسبقا، إلا أن كثيرين شعروا بالرعب.

وكتب أحدهم على "تويتر" أن مشهد التحليق غير المألوف ذكّره بهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة عندما استخدمت الطائرات في ضرب ناطحات سحاب في نيويورك.