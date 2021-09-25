مقتل 7 على الأقل جراء تفجير انتحارى قرب مقر رئيس الصومال فى مقديشو

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال قائد شرطة حى "حمر ججب" فى مقديشو: "أسفر تفجير انتحارى بسيارة ملغومة عند تقاطع سيلجاب عن مقتل 7 وإصابة 8 آخرين".

وبحسب الوكالة، لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن حركة الشباب التى تسعى للإطاحة بالحكومة وتطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية تنفذ مثل هذه التفجيرات كثيرًا.

وقال شاهد تواجد فى موقع الانفجار، إنه شاهد 7 سيارات و3 من عربات الريكشو محطمة جراء التفجير، حيث لطخت الدماء التقاطع بأسره.