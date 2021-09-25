جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال قائد شرطة حى "حمر ججب" فى مقديشو: "أسفر تفجير انتحارى بسيارة ملغومة عند تقاطع سيلجاب عن مقتل 7 وإصابة 8 آخرين".
وبحسب الوكالة، لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن حركة الشباب التى تسعى للإطاحة بالحكومة وتطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية تنفذ مثل هذه التفجيرات كثيرًا.
وقال شاهد تواجد فى موقع الانفجار، إنه شاهد 7 سيارات و3 من عربات الريكشو محطمة جراء التفجير، حيث لطخت الدماء التقاطع بأسره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 7 على الأقل جراء تفجير انتحارى قرب مقر رئيس الصومال فى مقديشو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.