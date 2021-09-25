عاجل.. ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف السيادى لـ إثيوبيا بسبب الديون

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة "رويترز"، عدلت الوكالة، أمس الجمعة، تصنيف إثيوبيا من "B-" إلى "CCC +"، بسبب تصاعد عدم الاستقرار السياسى والتأخير فى إعادة هيكلة الديون.

وأشارت الوكالة، فى تقريرها، إلى أن الحرب التى اندلعت قبل 10 أشهر بين القوات الفيدرالية الإثيوبية والقوات الموالية لجبهة تحرير تيجراى الشعبية، وامتدت لتشمل منطقتى أمهرة وعفر المجاورتين فى يوليو الماضى، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص واعتماد حوالى 1.7 مليون شخص على المساعدات الغذائية، وهو الأمر الذى يهدد أجندة الإصلاح التحولية للحكومة.

وكانت الحكومة الإثيوبية، قد طلبت فى الأسبوع الماضى، تسهيلات ائتمانية جديدة موسعة من صندوق النقد الدولى فى برنامج إقراض قائم، وفى غضون ذلك، عقدت لجنة الدائنين الإثيوبية اجتماعها الأول يوم 16 سبتمبر فى محاولة لإعادة هيكلة ديونها من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين والمساعدة فى إنشاء أسس اقتصادية مستقرة.

وتتوقع "ستاندرد آند بورز" أن تلعب الأسواق المحلية فى البلاد دورًا مهيمنًا بشكل متزايد فى تمويل عجز الميزانية الإثيوبية بما يتجاوز توقعات الوكالة حتى عام 2024.

وحافظت الوكالة على توقعاتها بشأن إثيوبيا عند مستوى سلبى، مما يعكس إمكانية إدراج الدائنين التجاريين فى خطط إعادة هيكلة الديون وزيادة الضغوط على توافر التمويل الخارجى.

جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن وقع على أمر تنفيذى يؤسس لنظام عقوبات جديد يمنح وزارة الخزانة الأمريكية بالعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية، سلطة محاسبة المسؤولين فى الحكومة الإثيوبية والحكومة الإريترية وجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراى وحكومة أمهرة الإقليمية المسؤولة عن إطالة أمد النزاع أو متواطئة فيها أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو منع وقف إطلاق النار"، وهو ما سيؤدى لمزيد من الضغوط الاقتصادية على الدولة الإثيوبية التى تعانى بالفعل من تكلفة الحرب والمجاعات التى تسببت فيها الصراعات الداخلية، وبالتالى فإن العقوبات الجديدة ستقيد حصولها على تمويل دولى والاستفادة كذلك من قانون النمو والفرص (اجوا) مع الولايات المتحدة الذى يمنح بعض الدول الإفريقية إعفاءات جمركية من صادرتها للولايات المتحدة، والذى مكن إثيوبيا من تصدير سلع بقيمة 245 مليون دولار من العام الماضى.