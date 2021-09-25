اصطدام سفينتي شحن روسية وتركية بمضيق البوسفور

اصطدام سفينتي شحن روسية وتركية بمضيق البوسفورأعلنت مصلحة خفر السواحل التركية، اليوم السبت، أن سفينة الشحن الروسية "روسيتش-10"، اصطدمت مع السفينة التركية (Tahsin Imamoglu) في مضيق البوسفور.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن المصلحة في بيان لها، القول: "لم يسفر الحادث عن أية إصابات بشرية، ولحق ضرر بشكل مباشر فقط بالسفينتين.. وتم إرسال قاطرات خفر السواحل، إلى الموقع".

وذكرت المصلحة التركية في بيانها، أنه في وقت سابق اليوم، وقع حادث آخر مماثل لسفينة روسية.

وقالت: "اصطدمت سفينة نقل البضائع Volzhsky-40 التي يبلغ طولها 140 مترا، والتي كانت في طريقها من تيكيرداغ إلى روسيا، بسفينة صيد عند مخرج مضيق البوسفور".

وأشارت إلى أنه تم سحب السفينتين إلى مرسى قريب.وكالات

