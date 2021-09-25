اصطدام سفينتي شحن روسية وتركية بمضيق البوسفور
أعلنت مصلحة خفر السواحل التركية، اليوم السبت، أن سفينة الشحن الروسية "روسيتش-10"، اصطدمت مع السفينة التركية (Tahsin Imamoglu) في مضيق البوسفور.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن المصلحة في بيان لها، القول: "لم يسفر الحادث عن أية إصابات بشرية، ولحق ضرر بشكل مباشر فقط بالسفينتين.. وتم إرسال قاطرات خفر السواحل، إلى الموقع".
وذكرت المصلحة التركية في بيانها، أنه في وقت سابق اليوم، وقع حادث آخر مماثل لسفينة روسية.
وقالت: "اصطدمت سفينة نقل البضائع Volzhsky-40 التي يبلغ طولها 140 مترا، والتي كانت في طريقها من تيكيرداغ إلى روسيا، بسفينة صيد عند مخرج مضيق البوسفور".
وأشارت إلى أنه تم سحب السفينتين إلى مرسى قريب.وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصطدام سفينتي شحن روسية وتركية بمضيق البوسفور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.