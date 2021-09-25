رحبت وزارة الخارجية في حكومة طالبان الانتقالية، بالقرار الأميركي، بشأن الرفع الجزئي لقيود التعامل المالي مع الحركة، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث باسم خارجية طالبان، عبد القهار بلخي، في بيان، إن قرار وزارة الخزانة الأميركية، سيسمح بتدفق المساعدات إلى أفغانستان.
وأعرب عن أمل حكومة طالبان الانتقالية، في أن تعمل جميع الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، على تعزيز العلاقات مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.
وكانت وزارة الخارجية في حكومة طالبان الانتقالية، قد أجرت تعيينات في السلك الدبلوماسي، هي الأولى منذ سيطرة الحركة على البلاد في أغسطس الماضي.
ويعيش آلاف الدبلوماسيين الأفغان حالة من القلق والانتظار، بعد أن أصبحوا فعليا بلا عمل، بسبب عدم اعتراف معظم الدول بالحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها حركة طالبان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان ترحب بقرار واشنطن الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.