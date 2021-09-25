رابط الدخول للمخالفات المرورية للمواطنين عبر أبشر وفقا للائحة المخالفات

رابط الدخول للمخالفات المرورية للمواطنين بالمملكة عبر منصة أبشر، أن منصة أبشر الإلكترونية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في الآونة الأخيرة، بهدف الحفاظ علي الصحة العامة بالمملكة وصحة المواطنين، فهناك العديد من المواطنين سواء سعوديين أم مقيمين يستفيدوا من خدمات أبشر الإلكترونية، كما أن يوجد في المملكة الكثير من المواطنين يمتلكون العديد من المركبات، حيث أن يجب علي المواطنين الدخول علي منصة أبشر للاستعلام عن قيمة المخالفات، وذلك لعدم تعرض المواطنين للعقوبات أو الغرامة عند التأخر في السداد، ولذلك سوف نوضح من خلال موقعنا رابط وطريقة الدخول علي المخالفات المرورية للمواطنين بالمملكة.

خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور

تعلن وزارة الداخلية من خلال صفحتها عن توفير العديد من الخدمات الخاصة بالمرور إلكترونيا، فمن ضمن هذه الخدمات الإلكترونية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالمملكة، فتلك الخدمات الإلكترونية يوجد منها خدمات بالمجان وخدمات لها رسوم، فإن خدمة مخالفات المرور المقدمة للمواطنين تكون مجانية بدون رسوم، كما أن تلك الخدمة متوفرة ومتاحة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، فتلك الخدمة تستغرق في تنفيذ طلب الاستعلام للمواطنين يوم واحد فقط، كما يتيح الموقع التواصل مع المسؤولين عن مواجهة أي مشكلة عبر البريد الإلكتروني، يجب أن يكون متوفر لدي المواطن المقدم للطلب بطاقة الهوية الوطنية إذا كان سعودي، أما إذا كان هذا المواطن وافد فلابد من وجود الإقامة الخاصة به في المملكة.

لائحة المخالفات للمرور السعودي

أعلن المرور السعودي من خلال صفحته عن اللائحة الخاصة بالجزاءات والمخالفات المرورية في المملكة، حيث أن المرور السعودي ذكر كافة الفئات الخاصة بالمرور في لائحة المخالفات المرورية، فإن من الممكن أن يصل العقاب المطبق علي المواطنين بالمملكة للغرامة أو الحبس وممكن أن يطبق الإثنين معا، لذلك يجب علي كل مواطن الاطلاع علي لائحة المخالفات لتجنبها أثناء السير بالطرقات في المملكة.

رابط الدخول للمخالفات المرورية

أكدت مدرية الأمن العام علي ضرورة أتباع الخطوات المعلنة للتمكن من الاستعلام عن المخالفات، حيث أن تلك الخطوات تكون بسيطة وسهلة وسريعة التنفيذ، فتلك الخطوات الواجب تنفذها هي كالأتي:

يجب أن يقوم المستفيد بالدخول علي رابط الخدمة علي منصة أبشر الإلكترونية.

يدخل كل مستفيد بياناته من رقم الهوية أو رقم الخاص بإقامته، ثم كتابة الرمز المرئي الظاهر علي صفحة الخدمة.

يضغط المواطن المستفيد لاختيار الخدمات الإلكترونية ثم يضغط عل أيقونة المرور.

ثم يختار المتقدم خدمة الاستعلام والاستفسار عن المخالفات، ثم يعيد إدخال البيانات المطلوب تسجيلها.

يقوم المستفيد بالضغط علي كلمة استعراض لرؤية قائمة المخالفة في حالة وجدها.

استخراج رخصة قيادة إلكترونيا

يقوم المرور السعودي بتوفير خدمة استخراج رخصة القيادة إلكترونيا، كما أعلنت الداخلية عن رابط الدخول لخدمة إصدار رخصة قيادة، فإن استخراج الرخصة يكون من خلال امتحان نظري وعملي، لابد أن يجتاز كل مواطن الاختبارين النظري والعملي؛ حتي يتمكن من الحصول علي الرخصة إلكترونيا، فإن النظري يكون من خلال امتحان إلكتروني أما العملي عن طريق أحد مدارس القيادة، فإن كل مواطن يرغب في الحصول علي القيادة للحماية من المسائلة القانونية، يجب أن يسجل إلكترونيا أو يذهب للمقر، فإن الرخصة لا يمكن التنقل بالمركبة في أي مكان بدونها في المملكة العربية السعودية، حيث أستخراج الرخصة الخاصة بالقيادة يتطلب تنفيذ خطوات الخدمة عبر الرابط الإلكتروني، فإن المرور السعودي يكون صارم في تنفيذ القانون بالمملكة.

خدمة إصدار رخصة للسيارة إلكترونيا

يقوم المسئولون بتقديم خدمة تتيح للمواطنين استخراج رخصة لأي مركبة إلكترونيا، حيث أن هناك العديد من أصحاب الشركات والوكالات الذين يعملوا بمجال السيارات، وهؤلاء المواطنين يستفيدوا من تلك الخدمة المقدمة إلكترونيا، حيث أن هذه الخدمة وفرت عليهم ضرورة الذهاب إلي المقر للقيام باستخراج أي رخصة لأي مركبة، فإن المرور السعودي يتيح للمواطنين خدمة التأمين علي المركبات الخاصة بالمواطنين، فإن تأمين المواطن علي مركبته يعتبر من الإجراءات الهامة للحفاظ علي المركبات، وليتمكن كل مواطن من معرفة الخدمات المتاحة للمركبات أن يسجل علي موقع أبشر، فهناك العديد من الخدمات التي يستفيد منها المواطن بالمركبات، فإن التسجيل علي أبشر يسهل الوصل للخدمات علي المواطنين.

تعليمات المرور الإرشادية لنقل الطلاب

إن المرور السعودي أعلن عن بعض التعليمات اللازم أتباعها عند نقل الطلاب في المملكة، حيث أن تلك التعليمات تضمن سلامة الطلاب عند نقلهم إلي المدارس، وتلك التعليمات كالتالي: