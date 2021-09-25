صرف معاشات التأمينات الاجتماعية لشهر سبتمبر 2021 في السعودية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضحت على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر على أن توضح شروط استحقاق المعاش الخاص بالمواطنين السعوديين المستفيدين الذين قد بلغ من العمر 60 سنة، حيث أن قد يمكن المستفيد توقف عن ممارسة أي نشاط خاضع للنظام، ولذلك في هذه الحالة يحق للمستفيد الحصول على معاش التقاعد، حيث أن هذا كان مدة الإشتراك 120 شهراً.

شروط استحقاق المعاش:

يجب على المستفيد الذي لم يبلغ سن 60 سنة، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين المستفيدين السعوديين لأنه خاضع لأحكام هذا النظام، ودها كلي يتم الحصول على معاش التقاعد، حيث أن قد يكون مدة الاشتراك وصل إلى 300 شهر على الأقل، وهذا بناءاً على التأمينات الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك أن التأمينات الاجتماعية أوضحت على أن يحق للمستفيدين المشتركين الذين يعملون في أعمال شاقة، أو ضارة بالصحة، وهذا يعد أمر ضروري في حالة عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام، ولذلك تم الإعلان على أن يتسلموا معاشهم المستحق قد بلغت مدة اشتراكه 120 شهراََ على الأقل.

وقد تجد الإشارة إلى أن التأمينات الاجتماعية أكدت على أن اللائحة تم تحديد ماهية الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة للمستفيدين، والجهات التي يعمل بها المستفيد، ولذلك تم الإعلان على أن سن المستفيدين التي يسمح لهم فيها بالتقاعد المبكر.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تدفع معاش لأسرة المستفيد، الذي تم الحكم عليه بالسجن، متى بلغت مدة اشتراكه 120شهراََ، اشتراك على الأقل، وهذا حتى لو كان أقل من 60 عاماً، وهذا بناءاً على ما تم أوضحته التأمينات الاجتماعية.

في الفترة الأخيرة أوضحت التأمينات الاجتماعية على أن إذا كان المستفيد قد بلغ اشتراكه خمس سنوات على الأقل، حيث أن قد بلغ سن ال60 سنة وهذا دون أن يتم استكمال المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد المستفيدين، وفي هذه الحالة يجوز على المستفيد أن يقوم بطلب الانضمام لمدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه، حيث أن ألا يتجاوز مدة المضمونة 5 سنوات على الأقل، أو المدة اللازمة وهذا لكي يتم استحقاق المعاش التقاعدي.