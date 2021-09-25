أخبار اليمن : (أسماء الأوائل).. إعلان نتائج الثانوية العامة

دوت الخليج -

(أسماء الأوائل).. إعلان نتائج الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١م بنسبة نجاح 79.19 بالمئة، ( دوت الخليج) ينشر فيما يلي اسماء الأوائل: (أسماء الأوائل).. إعلان نتائج الثانوية العامةأعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١م بنسبة نجاح 79.19 بالمئة، ( دوت الخليج) ينشر فيما يلي اسماء الأوائل: أسماء أوائل المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2020-2021م

(القسم العلمي) 1- نورالدين محمد احمد الاغبري .. الأول

2- خلود نبيل محمد احمد سلطان ... الأول مكرر

3- نجم الدين ناجي علي احمد السعيدي .. الاول مكرر

4- بشري فكري محمد احمد الحميدي .. الثاني

5- رغد عدنان عبده حسين الأدهل ... الثالث

6- محمد ناجي محمد قايد التويتي .. الرابع

7- عبد المؤمن علمی عمر سيف العبسي .. الرابع مكرر 8- سالي ابراهيم محمد محرم.. الرابع مكرر

9- علياء عبدالله قاسم محمد القادري.. الرابع مكرر

10- لؤي محمد شايف سيف .. الخامس

11- مریم رشید نعمان ابراهيم المحيا .. الخامس مكرر

12- رابعة صادق عبدالله على شمسان .. الخامس مكرر

13- وجدان عبدالله محمد حمود قنه.. الخامس مكرر

14- عمرو مصطفى رشاد احمد الحریمی .. الخامس مكرر

15- ايمن عبد الجليل عبدالرحمن الصبري.. السادس

16- ضیاء الرحمن عبده على زعيط .. السادس مكرر

17- منال وحید عبده نعمان اسماعيل.. السادس مكرر

18- احمد وديع عبدالعزيز العمري.. السادس مكرر

19- اسامه محمد حسين الرصاص.. السابع

20- ازهار جميل علي احمد الشنج .. السابع مكرر

21- ماجد محمد حسين الجابري .. الثامن

22- يحيى احمد يحيى محمد الابيض .. الثامن مكرر

23- هشام سليمان شاهر سلام .. الثامن مكرر

24- ريم دحان احمد مرشد الشبيبي.. الثامن مكرر

25- عمر وشاح محمد عبده سعيد الأغبري.. الثامن مكرر

26- مالك عبدالله منصور العقاب .. التاسع 27 - محمد عبدالحميد عبدالواحد محمد الشجاع... التاسع مكرر

28 - محمد عبدالحميد محمد احمد الفيشائی .. التاسع مكرر

29 - هبة امين محمد الكامل ... التاسع مكرر

30- سماح احمد يحيى محمد الحمدي ... التاسع مكرر

31- شيماء يحيى يحيى علي عاشور.. التاسع مكرر

32 - مجيب نجيب محمد العواضي .. التاسع مكرر

33- اسماء حافظ قاسم عبدالله الخليدي .. العاشر ( القسم الأدبي)

1- منار شايف محمد حمود اليمني ... الاول

2- أية يحيى على حسين ابو طالب... الاول مكرر

3- اكرام محمد سعد صالح اسعد ... الثاني

4- هاجر فوزي عبدالرحمن قاسم النجار.. الثالث (القسم العلمي الإنجليزي)

1- هدى كمال عمر محمد هتاري .. الاول

2- نور عبدالله احمد الفران... الثاني

3- يوسف عبدالناصر سعيد محمد البطاطي... الثالث

4- انهار عدنان محمد الصوفي.. الثالث مكرر



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