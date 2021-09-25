قتلى وجرحى فى صفوف الحوثى فى كمين نصبه الجيش اليمنى بتعز

جدة - نرمين السيد - وبحسب الفضائية اليمنية فإن قوات الجيش نصبت كمينا لمجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل باتجاه موقع غربى المحافظة، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى.

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