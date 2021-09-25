باكستان والأمم المتحدة يبحثان تطورات الوضع فى أفغانستان وجامو كشمير

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، خلال اجتماعها فى نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأبلغ وزير الخارجية الباكستانى، أمين عام الأمم المتحدة بـ"الوضع السيئ" فى كشمير، معتبرا أن الإجراءات الهندية فى الأراضى المتنازع عليها "تشكل تهديدا للأمن والسلام فى المنطقة". وحث وزير الخارجية الباكستانى، الأمين العام للأمم المتحدة على حل قضية كشمير، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولى. ودعا قريشى المجتمع الدولى إلى اتخاذ خطوات فورية لتقديم المساعدة الإنسانية والمالية الفورية لأفغانستان، وذلك لتعزيز السلام والاستقرار فى المنطقة.

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