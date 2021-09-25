زعيم كوريا الشمالية يشكر الصين على ”مواجهتها المشتركة للقوى المعادية” 

بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ أعرب له فيها عن شكر بيونغ يانغ لبكين على مواجهتها "تحديات القوى المعادية" بشكل مشترك.
وأعرب كيم جونغ أون عن ثقته في أن "الصداقة التقليدية بين كوريا الشمالية والصين ستتطور يوما بعد يوم وستظهر حيويتها التي لا تقهر بشكل كامل، بفضل الجهود المشتركة للبلدين".
يذكر أن زعيمي البلدين تعهدا في يوليو المنصرم بتعزيز التعاون بينهما في مواجهة "القوى الخارجية المعادية".
والصين هي الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية منذ توقيع الدولتين معاهدة الصداقة والتعاون عام 1961، حيث زاد اعتماد بيونغ يانغ أكثر من أي وقت مضى على بكين في مجالات عديدة.
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