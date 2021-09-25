الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى استئناف مفاوضات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال جوتيريش، خلال لقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبى، دمقى مكونن: أدعو الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" لاستئناف المفاوضات المتعثرة بشأن سد النهضة بروح من التوافق. وأكد الأمين العام، دعم الأمم المتحدة لجهود الوساطة التى يبذلها الاتحاد الإفريقى بغية الوصول إلى حل توافقى مربح للجميع.

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