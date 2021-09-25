جدة - نرمين السيد - وقال حمدوك فى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة -التى نشرتها وكالة الأنباء السودانية "سونا" عبر موقع "يوتيوب"- بأن الأطراف عجزت خلال جولات المفاوضات فى الوصول إلى اتفاق بسبب التعنت رغم الجهود التى بذلها الاتحاد الإفريقى. وأضاف أنه من الضرورى التوصل لاتفاق ملزم لتجنيب السودان الأضرار المحتملة التى تهدد سبل ووسائل عيش نصف سكان السودان. وأفاد بأن بلاده تكبدت العديد من الخسائر إبان الملئ الأحادى الأول والثانى للسد رغم الإجراءات الاحترازية المكلفة لتفادى الأضرار. وأكد حمدوك أن الخرطوم مستعدة لاستئناف المشاركة فى أى مبادرة والتحرك السلمى يوصل الأطراف إلى اتفاق يلبى مصالح الجميع. وقال رئيس الوزراء السودانى إنهم يدعمون التوصل لاتفاق ملزم يلبى احتياجات الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان يجدد رفضه أى إجراء أحادى بشأن سد النهضة ويتمسك باتفاق ملزم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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