تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا اليوم عتبة الـ3.5 ألف حالة، في تراجع طفيف عن حصيلة أمس.
وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 50 وفاة و3525 إصابة جديدة بالفيرو مقارنة مع 52 وفاة و3797 إصابة أمس فيما تماثل 4451 مريضا للشفاء.
وسجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و657215 إصابة بالفيروس، منها 130653 حالة وفاة في ثامن أكبر حصيلة على مستوى العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تسجل 50 وفاة و3.5 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.