اطلب واستلم في دقائق قرض بدون ضامن يصل إلى 300 ألف ريال شركة اليسر تسهيلات في السداد وهامش ربح بسيط

بعد جائحة كورونا وإتخاذ المملكة لعدة إجراءات إحترازية خوفا على المواطنين من تفشي المرض كانت شكاوى الأسر ومعاناة الحياة والإنفاق والحاجة إلى قروض عاجلة وميسرة قرض شخصي بدون كفيل غارم وتسهيلات الأقساط دون الشعور بأعباء السداد، وهذا ما تقدمه شركة اليسر للتمويل والإجارة هي شركة مضمونة ومعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتعد هذه الشركة من أفضل شركات التمويل وذلك لأنها تعتمد على التيسيرات في تقسيط المبالغ بصورة مبسطة بحيث يكون القسط مناسب مع قيمة الراتب الشهري، بهدف منع التعثر والحفاظ على السجل الائتماني، كما تسعى إلى تقديم خدمات مميزة للرجال والنساء وتوفير الاحتياجات المالية بصورة سريعة، علاوة على ذلك تعمل البرامج بصورة رقمية توفر تيسيرات ومميزات لصالح العملاء متاح القروض للرجال والنساء والمتقاعدين سواء الموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص بأبسط شروط ممكنة وسرعة الإجراءات تشمل السعوديين والوافدين. تمويل شخصي شركة اليسر: تمويل شخصي شركة اليسر: يمتاز تمويل شركة اليسر بالخصائص التالية: القرض مجاز من هيئة الرقابة الشرعية.

متاح من الشركة تمويل سيارة بدون كفيل (إجارة) بصيغة المرابحة.

فترات السداد مريحة جدا تصل إلى خمس سنوات ميسرة السداد.

تعطي تمويل شخصي حتى 300 ألف ريال بدون كفيل غارم.

أقساط ميسرة تناسب الدخل الشهري.

الشركة تقدم قرض بدون تحويل راتب والسداد من خلال عدة طرق يمكن معرفتها بالتواصل مع خدمة العملاء عبر الموقع الإلكتروني لشركة اليسر، أو الاتصال على الرقم المجاني 8001160711.

هامش ربح تنافسي مقارنة بالجهات الأخرى.

أقل متطلبات مع سهولة الإجراءات. شروط الحصول على قرض بدون ضامن شركة اليسر: أن لا يقل عمر المتقدمين أو المتقدمات عن 22 سنة فيما لا يزيد عن الـ60 سنة وقت سداد آخر قسط. الحد الأدنى للدخل الشهري 5 آلاف ريال سعودي. فترة العمل في الوظيفة لا تقل عن ثلاثة أشهر. طريقة تقديم طلب قرض بدون كفيل شركة اليسر: أولاً استيفاء الشروط العامة المحددة.

ثم الدخول عبر الموقع الإلكتروني شركة اليسر.

وتحديد التمويل الشخصي من القائمة الرئيسية العلوية اختر (أفراد).

ثم تحديد نوع تمويل التورق أو مرابحة السيارات.

وتعبئة نموذج طلب قرض بدون كفيل بالبيانات.

ثم رفع المستندات والوثائق التي تشمل: صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول . خطاب تعريف بالراتب يتضمن قيمة الدخل والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين . كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر . العنوان الوطني بالنسبة للقطاع الخاص يكون تعريف الراتب موثق من الغرفة التجارية. شروط الحصول على قرض بدون ضامن شركة اليسر:طريقة تقديم طلب قرض بدون كفيل شركة اليسر: الوسوم

بعد جائحة كورونا وإتخاذ المملكة لعدة إجراءات إحترازية خوفا على المواطنين من تفشي المرض كانت شكاوى الأسر ومعاناة الحياة والإنفاق والحاجة إلى قروض عاجلة وميسرة قرض شخصي بدون كفيل غارم وتسهيلات الأقساط دون الشعور بأعباء السداد، وهذا ما تقدمه شركة اليسر للتمويل والإجارة هي شركة مضمونة ومعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتعد هذه الشركة من أفضل شركات التمويل وذلك لأنها تعتمد على التيسيرات في تقسيط المبالغ بصورة مبسطة بحيث يكون القسط مناسب مع قيمة الراتب الشهري، بهدف منع التعثر والحفاظ على السجل الائتماني، كما تسعى إلى تقديم خدمات مميزة للرجال والنساء وتوفير الاحتياجات المالية بصورة سريعة، علاوة على ذلك تعمل البرامج بصورة رقمية توفر تيسيرات ومميزات لصالح العملاء متاح القروض للرجال والنساء والمتقاعدين سواء الموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص بأبسط شروط ممكنة وسرعة الإجراءات تشمل السعوديين والوافدين. تمويل شخصي شركة اليسر: تمويل شخصي شركة اليسر: يمتاز تمويل شركة اليسر بالخصائص التالية: القرض مجاز من هيئة الرقابة الشرعية.

متاح من الشركة تمويل سيارة بدون كفيل (إجارة) بصيغة المرابحة.

فترات السداد مريحة جدا تصل إلى خمس سنوات ميسرة السداد.

تعطي تمويل شخصي حتى 300 ألف ريال بدون كفيل غارم.

أقساط ميسرة تناسب الدخل الشهري.

الشركة تقدم قرض بدون تحويل راتب والسداد من خلال عدة طرق يمكن معرفتها بالتواصل مع خدمة العملاء عبر الموقع الإلكتروني لشركة اليسر، أو الاتصال على الرقم المجاني 8001160711.

هامش ربح تنافسي مقارنة بالجهات الأخرى.

أقل متطلبات مع سهولة الإجراءات. شروط الحصول على قرض بدون ضامن شركة اليسر: أن لا يقل عمر المتقدمين أو المتقدمات عن 22 سنة فيما لا يزيد عن الـ60 سنة وقت سداد آخر قسط. الحد الأدنى للدخل الشهري 5 آلاف ريال سعودي. فترة العمل في الوظيفة لا تقل عن ثلاثة أشهر. طريقة تقديم طلب قرض بدون كفيل شركة اليسر: أولاً استيفاء الشروط العامة المحددة.

ثم الدخول عبر الموقع الإلكتروني شركة اليسر.

وتحديد التمويل الشخصي من القائمة الرئيسية العلوية اختر (أفراد).

ثم تحديد نوع تمويل التورق أو مرابحة السيارات.

وتعبئة نموذج طلب قرض بدون كفيل بالبيانات.

ثم رفع المستندات والوثائق التي تشمل: صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول . خطاب تعريف بالراتب يتضمن قيمة الدخل والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين . كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر . العنوان الوطني بالنسبة للقطاع الخاص يكون تعريف الراتب موثق من الغرفة التجارية. شروط الحصول على قرض بدون ضامن شركة اليسر:طريقة تقديم طلب قرض بدون كفيل شركة اليسر:

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