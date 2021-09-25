أخبار اليمن : الحديدة.. 233 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

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الحديدة.. 233 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 233 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة. الحديدة.. 233 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 233 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة. وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات 7 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية والتحيتا، وتحليق 29 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 ومدينة الحديدة، وحيس والجبلية والدريهمي والتحيتا. وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 40 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و148 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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