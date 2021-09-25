فيديو.. طالبان تعدم شخصا بتعليقه فى رافعة بساحة عامة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير أحمد صديقى، الذى يدير صيدلية على جانب الساحة، لوكالة "أسوشييتدبرس" إنه تم إحضار أربع جثث إلى الساحة، وتم نقل ثلاث جثث إلى ساحات أخرى فى المدينة لعرضها.

وأضاف أن طالبان أعلنت فى الساحة أن الأربعة ألقى القبض عليهم وهم يشاركون فى عملية خطف وأن الشرطة قتلتهم.

وبحسب قناة "العربية"، قال مسؤول حكومى محلى، اليوم السبت، إن سلطات طالبان فى مدينة هرات بغرب أفغانستان قتلت أربعة خاطفين مزعومين وعلقت جثثهم علنا لردع آخرين. وقال شير أحمد عمار نائب حاكم هرات إن الرجال خطفوا رجل أعمال محليا وابنه وكانوا يعتزمون الخروج بهما من المدينة عندما رأتهم دوريات أقامت نقاط تفتيش حول المدينة.

وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار لقى فيه الأربعة حتفهم كما أصيب جندى من طالبان. وقال "نُقلت جثثهم إلى الميدان الرئيسى وعلقت فى المدينة ليكونوا عبرة للخاطفين الآخرين". وأضاف أنه تم إطلاق سراح المخطوفين دون إصابتهما بأذى.